В России появился новый вид спама

Со спамом уже столкнулись более 65% россиян

В России набирает популярность новый вид телефонного спама. Злоумышленники программируют систему таким образом, что она набирает номера телефонов, а потом обрабатывает вызов после первого звонка.

- В результате у гражданина на мобильнике высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Если он перезвонит по этому номеру, на том конце автоматизированная система озвучит рекламное объявление, - отмечают специалисты.

Кстати, с таким спамом уже столкнулись более 65% россиян. Как сообщили в ФАС, данный вид спама действующим законодательством не запрещен, передают "Известия".