В России появятся туры в санатории по типу «все включено»

К 2018 году в России могут появиться туры в санатории по типу «все включено». С такой инициативой выступили Национальная курортная ассоциация и Ростуризм, передают «Известия».

Так, по словам экспертов, это позволит увеличить внешний и внутренний поток туристов.

- Пакетные туры могут подешеветь на 30%. В стоимость путевки будет входить перелет в оба направления и трансфер из аэропорта до здравницы и обратно, а также обязательное трехразовое питание и, возможно, экскурсии, - рассказали в Национальной курортной ассоциации.

Отмечается, что такие пакетные туры уже могут начать продавать к 2018 году.