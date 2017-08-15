СМИ: дыра в капитале банка «Югра» увеличилась в четыре раза

Временная администрация предписала банку создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей

Отрицательный капитал банка «Югра» с 7,04 млрд рублей вырос до 31,14 млрд рублей. Временная администрация предписала банку создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

- Однако бывшее руководство финансового учреждения не согласилось с этим решением, указав на то, что сотрудники временной администрации не приняли во внимание недвижимость, находящуюся в залоге в качестве обеспечения по кредитам, - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля банк России отозвал лицензию у банка «Югра». Причинами отзыва лицензии в ЦБ назвали неисполнение «Югрой» требований федеральных законов и Банка России, падение нормативов достаточности капитала ниже 2% и уменьшение размера собственных средств банка, который стал меньше минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка.

10 июля Банк России ввел в «Югре» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

19 июля Генпрокуратура направила протест в отношении действий ЦБ и потребовала отменить приказы о введении временной администрации и моратория, так как сочла банк финансово устойчивым. Центробанк сообщил, что 20 июля направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении «Югры».

В Казани работали два отделения банка — по улицам Декабристов и Пушкина.