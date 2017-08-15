В Татарстане утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте

В Заинске утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

О происшествии сообщил очевидец, который увидел, что на берегу канала 7-8 детей пытаются помочь мальчику.

- Дети купались в канале в акватории Заинской ГРЭС. В какой-то момент один из мальчиков стал тонуть. Остальные ребята смогли его вытащить на берег. Но рядом никого не оказалось, кто смог бы оказать первую помощь ребенку, - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали смерть ребенка. Стоит отметить, что дети купались в запрещенном месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Челнах в канун 17-го дня рождения утонула девушка. По словам друга, с которым она отдыхала, девушка прыгнула с моста в воду и уже не выплыла. Парень пытался ее спасти, но не смог. Похожий случай произошел и в Нижнекамске. 17-летняя девушка после ссоры с парнем упала с моста и утонула.