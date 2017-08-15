В Казани начали судить мужчину за убийство работодателя из-за зарплаты

Накануне в Верховном суде Татарстана началось рассмотрение уголовного дела в отношении четверых мужчин, которых обвиняют в убийстве руководителя одной из компаний Казани из-за не выплаченной зарплаты. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что 28-летний мужчина решил совершить преступление из-за того, что работодатель еще в 2013 году не полностью выплатил ему зарплату. Совершить преступление ему помогли брат и трое знакомых.

- В декабре прошлого года мужчины, вооружившись обрезком металлической арматуры, бейсбольной битой и другими предметами, прибыли к офису 50-летнего мужчины. Дождавшись его появления, они избили его, - рассказали в ведомстве.

Также злоумышленники избили и сына потерпевшего, который в этот момент находился рядом. В результате от полученных травм 50-летний мужчина через несколько недель скончался в больнице.

Четверо мужчин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство, группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В отношении пятого соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.