В Татарстане через 10 дней за «серый» алкоголь начнут сажать до 3 лет

Через десять дней в России вступает в силу федеральный закон №203 «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ», в соответствии с которым за производство и торговлю спиртосодержащей продукцией без соответствующей лицензии будет грозить до трех лет лишения свободы. Об этом рассказали сегодня глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов и Ринат Акчурин, возглавляющий отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Также вступают в силу 278-й и 265-й законы, которые ужесточают госрегулирование в части производства и торговли этиловым спиртом, спиртосодержащей и алкогольной продукцией и значительно увеличивают штрафы за нарушение установленных государством правил на алкогольном рынке.

Ринат Акчурин рассказал об успехах борцов с незаконным оборотом алкоголя в Татарстане. Так, с начала года было ликвидировано четыре канала поставки контрафактной алкогольной продукции и закрыто два нелегальных производства контрафакта. Самый большой «улов» у полицейских случился в Зеленодольском районе, где было изъято 46 тонн спиртосодержащей продукции. Всего в сфере оборота алкоголя возбуждено 107 уголовных дел.