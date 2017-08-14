Министр образования РТ опрокинул школьника в Муслюмово

Министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов в Муслюмово устроил спарринг со старшеклассником, в ходе которого несколько раз опрокинул его спецприемом. Видеозапись появилась в Instagram.

Напомним, сегодня в Муслюмово проходит ежегодная конференция работников образования, в которой принимал участие президент РТ Рустам Минниханов.