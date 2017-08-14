В Казани на улице Тукая обрушилось двухэтажное здание: в нем был мужчина

Он получил переломы ног

В Казани на улице Тукая, 103 обрушилось заброшенное двухэтажное здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Обрушение произошло сегодня в 13.50.

- Произошло обрушение межэтажного перекрытия в результате демонтажа металлической балки, - сообщили в МЧС.

Сообщается, что в результате обрушения пострадал 46-летний бездомный мужчина, ему зажало ноги.

- Мужчину извлекли из-под завалов и передали бригаде скорой помощи. Его доставили в больницу — там ему диагностировали перелом таза и правой ноги, - добавили в ведомстве.