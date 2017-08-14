Метшин и Фишман сыграли в баскетбол в Муслюмово

Мэр Казани Ильсур метшин и помощгик президента РТ Наталия Фишман сыграл в баскетбол во время посещения Муслюмово, где сегодня проходило традиционное совещание работников образования и науки Татарстана.

Участники совещания также посетили в Муслюмово ряд образовательных учреждений после капитального ремонта: Центр внешкольной работы, местный филиал Сармановского аграрного колледжа, Муслюмовский лицей и другие объекты.