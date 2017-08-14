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Роспотребнадзор по РТ: в республике забраковано более 33 кг арбузов и дынь

Роспотребнадзор по РТ: в республике забраковано более 33 кг арбузов и дынь
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Фото: pixabay.com

С начала июля текущего года в Татарстане было забраковано 33 кг арбузов и дынь. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщили представители Роспотребнадзора по РТ.

Отмечается, что поводом послужило отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность бахчевых культур.

При этом, по словам исполняющей обязанности начальника отдела по гигиене питания Роспотребнадзора по РТ Ольги Фомичевой, жителям республики не стоит опасаться отравлений нитратами при употреблении арбузов и дынь.

- К середине августа бахчевые культуры уже созрели и они безопасны для употребления. Допустимое содержание нитратов — 60мг/кг. Однако возможны микробные отравления. При надрезании арбуза, микробы попадая во влажную среду, начинают активно размножаться. Поэтому не стоить этого делать без соблюдения санитарных норм, - отметила Фомичева.

Представители ведомства также отметили, что не стоит покупать бахчевые в несанкционированных местах торговли — вдоль дорог, где товар не проходит контроль качества.

- Лучше покупать арбузы и дыни в магазинах, либо на рынках, где товар прошел контроль качества. У продавца обязательно должна быть медицинская книжка. Кроме того, покупатель вправе потребовать у продавца товарную накладную декларацию соответствия продукции. Если вы увидели нарушения санитарных нор, то следует обратиться с заявлением в надзорное ведомство, - сказала Фомичева.

Кстати, в основном арбузы и дыни в Татарстан везут из Казахстана и Волгограда.

- Уже в Татарстан ввезли 38 партий дынь на 760 тонн, и 46 партий арбузов на 920 тонн, - добавил замначальника отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по РТ Сергей Ахмедьянов.

Стоит отметить, что по данным Роспотребнадзора РТ, в текущем году не зафиксировано ни одного случая отравления арбузами и дынями.

Люция Кашапова, 15.08.2017, 15:41
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин15 августа 2017, 15:56
Три;-) арбуза и одна дыня?
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6
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Горожанин15 августа 2017, 15:59
пи.. пи.. 33 кг на десятки тысяч тонн. 33 кг * 20руб = 660 руб.
вот и вся зряплата роспотребнадзора. на больше пусть не рассчитывают. с 660 руб еще 13% подох налогу минус
хорошо работают пездельники
0
2
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Батюшка15 августа 2017, 16:08
Обалдееееть... Вот это цыфры!!! Про гроздь винограда ещё забыли:-D
0
0
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