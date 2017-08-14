Житель Татарстана получил 90 тысяч рублей за жалобы в «Народном контроле»

Деньги были выплачены тем людям, которые подали заявки о продаже алкоголя ночью, а также о точках, не предусмотренных для торговли алкогольными напитками

Житель Татарстана заработал 90 тысяч рублей, отправляя жалобы на продажи нелегального алкоголя, об этом сегодня рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

- На сегодняшний день за подтвердившиеся заявки выплачено 412 тысяч. Есть житель, который получил 92 тысячи, другой 83 тысячи, - отметил чиновник.

По его словам, деньги были выплачены тем людям, которые подали заявки о продаже алкоголя ночью, а также о точках, не предусмотренных для торговли алкогольными напитками.

Напомним, в начале этого года президент Татарстана Рустам Минниханов на эти цели выделил 1 млн рублей. Вознаграждение от 1 до 3 тыс рублей получает гражданин, который отправил достоверное сообщение в "Народный контроль" о продажах суррогатах объемом от 10 литров.