В Татарстане в 2017 году от отравления алкоголем скончались 172 человека

В Татарстане за 6 месяцев этого года от отравления суррогатным алкоголем погибли 172 человека, об этом рассказал глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

Всего полицейские провели 14 936 проверок магазинов и точек продаж алкоголя, из которых 13 783 объекта розничной торговли, 382 склада, 650 гаражей и 121 оптовую организацию.

— Мы стараемся, чтобы человек, употребляющий алкогольную продукцию, покупал качественный товар. Мы же никого заставлять не можем: если человек пьёт, то он будет пить, но нужно, чтобы на прилавках была качественная продукция, а не суррогат. Наша главная задача — поднять культуру питья, — отметил Ахметханов

Всего по результатам проверок изъяли 121 699 литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. В этом году возбуждены 107 уголовных дел в сфере оборота алкогольной продукции.