В Казани откроют памятник автору гимна Татарстана

Завтра, 16 августа, в Казани откроют памятник композитору, народному артисту СССР, автору музыки государственного гимна Татарстана Рустему Яхину. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РТ.

Открытие состоится в сквере по улице Большая Красная, 35. Ожидается, что в торжественной церемонии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кстати, памятник Яхину установили еще в 2016 году, однако монумент расчехлили только недавно.

Справка



Рустем Яхин — татарский композитор, пианист, народный артист СССР. Окончил в сокращенный срок (за 3,5 года) Казанскую детскую музыкальную школу. Известен как первый татарский пианист-солист, активно занимавшийся концертно-исполнительской деятельностью. Член Союза композиторов СССР с 1948 года. Неоднократно избирался членом правления Союза композиторов РСФСР, ТатАССР.