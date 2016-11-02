Заемщики Татфонбанка платили кредит развалившемуся банку и остались в долгах

После краха банка заемщики продолжали выплачивать долги, однако деньги на счета не доходили

Уже поутихший скандал с падением Татфондбанка набирает новые обороты. Люди, бравшие кредиты и исправно их выплачивающие и после падения банка, вдруг оказались в числе должников.

Станислав Королев рассказал ProKazan.ru, что за несколько месяцев он испортил кредитную историю и стал должником.

- В 2015 году мы брали кредит в 150 тысяч рублей. В 2016-м у банка начались проблемы, без предупреждения заморозили все счета. Кредит мы продолжали оплачивать исправно. В марте, когда в городе остался последний рабочий офис Татфондбанка, мы внесли последний платеж. Интересно то, что когда я вносил платежи, у меня хотели забрать оригиналы квитанций, но я позволил делать только копии.

В июле Станислав узнал, что числится должником. Все те месяцы, пока он выплачивал кредит, счет был заморожен. То есть деньги уходили, а куда - неизвестно.



Одна из квитанций о внесении оплаты после того, как банк приостановил рассчетно-кассовое обслуживание

- Мне начислены пени в размере 11600 рублей. Когда начали разбираться, нам предъявили, что мы сами виноваты, потому что не позвонили. А куда звонить, все офисы закрыты?

Юрист Ильгиз Валеев советует подавать в суд, но не уверен, что дело будет выиграно.

- От имени Татфондбанка будет выступать АСВ, - прокомментировал правозащитник. - Но не во всех делах однозначно побеждают заемщики. Суд будет исследовать, знал ли заемщик о состоянии банка, был ли соблюден порядок досрочного погашения кредита. Так как новые реквизиты для заемщиков не могли быть опубликованы до введения моратория, погашение задолженности до 15 декабря должно признаваться агентством.

Говорить о массовости пока не приходится, пока о сбоях в системе сообщили всего двое. Однако заемщикам стоит перепроверить, действительно ли до банка доходят их средства.