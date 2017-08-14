Экс-ректора КНИТУ-КХТИ отправили в СИЗО до 17 сентября

Сам Герман Дьяконов свою вину не признал

В Казани Вахитовский суд отправил в СИЗО до 17 сентября задержанного накануне экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова, об этом стало известно сегодня в ходе заседания суда.

Сам Герман Дьяконов свою вину не признал.

Экс-ректора обвиняют в хищении 1,3 млн рублей по фиктивному контракту на проведение семинаров для "Газпрома", по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее в СИЗО до 17 сентября отправили проректора по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева, также суд под домашний арест отправил директора Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игоря Дубовика. Они подозреваются в мошенничестве.

Герман Дьяконов был ректором вуза с 2007 по 2017 год.