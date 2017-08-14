В Татарстане погиб 7-летний ребенок, выпавший из окна высотки

В Нижнекамске погиб 7-летний ребенок, выпавший из окна высотки. Об этом сообщил заместитель главврача детской больницы Нижнекамска Камиль Файзрахманов, передает «Татар-информ».

Инцидент случился накануне около 14 часов.

- 7-летнего мальчика доставили в больницу и сразу же направили в реанимацию. 45 минут врачи проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Малыш находился в глубокой коме. В 15.05 мальчик скончался, - сказал Файзрахманов.

Сообщается, что мальчик и его 8-летняя сестренка находились одни дома, родители находились на работе.

- Малыш играл на подоконнике. В какой-то момент мальчик облокотился на конструкцию для сушки белья, после чего и упал, - говорится в сообщении.