В Казани осудили 19-летнего парня, который убил топором свою прабабушку

В Верховном суде Татарстана осудили 19-летнего Алексея Саксонова, который убил топором свою 90-летнюю прабабушку. Его приговорили к 16 годам в исправительной колонии строгого режима, заседание суда состоялось накануне.

Напомним, жестокое убийство произошло в апреле этого года в селе Старые Мертли Буинского района. По версии следствия, правнук за несколько дней до трагедии приехал к пожилой родственнице из Ульяновска, где его искали по подозрению в серии краж.

Женщина периодически давала внуку деньги на карманные расходы, однако 17 апреля парень запросил слишком крупную для пожилой женщины сумму - 20 тысяч рублей. На просьбу правнука пенсионерка ответила отказом. Тогда парень взял топор и семь раз ударил прабабушку по голове. Сразу после этого подсудимый взял все, что накопила пожилая женщина - 46 тысяч рублей, после чего сбежал.

Тело обнаружили соседи потерпевшей, навестившие женщину по просьбе ее родственников.

Полицейские в ходе расследования задержали подозреваемого.

Столь суровый приговор суд вынес с учетом нескольких предыдущих преступлений парня.