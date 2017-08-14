В Казани на модернизацию водоснабжения планируют вложить 44 млрд рублей

Программа рассчитана до 2028 года и утверждена министерством строительства и государственным комитетом по тарифам РТ

В Казан на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения планируют вложить 44 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что программа рассчитана до 2028 года и утверждена министерством строительства и государственным комитетом по тарифам РТ.

- Мы планируем модернизировать городские коллекторы, канализационные и водопроводные насосные станции, объекты волжского водозабора, биологических очистных сооружений канализации и многое другое, - сказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Так, по словам мэра Казани, данный проект обновления системы водоснабжения Казани – уникален.

- Сложнейший, большой проект модернизации «Водоканала» не имеет аналогов. Насколько я знаю, десятилетней программы модернизации нет ни у одного водоканала в стране. При этом нам удалось так составить инвестпрограмму, что на кармане населения его реализация никак не отразится, - отметил градоначальник.

Напомним, в Казани в конце года планируют запустить новую насосную станцию «Заречная». На сегодняшний день выполнено устройство основания и вертикальные ограждающие конструкции подземной части насосной станции, построено 5 новых камер из 7 запланированных диаметром от 6 до 11 м, и глубиной до 9 м, построены два тоннеля диаметром 2 м, в которые будут проложены коллектора протяженностью 260 м из трех запланированных длинной 336 м.

Отмечается, что канализационную камеру станции превратят в террасу со смотровой площадкой с видом на Казанский Кремль.