В Казани в мусорке нашли противотанковую мину

В Авиастроительном районе Казани в мусорке нашли противотанковую мину в запалом. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в пресс-службе УВД по Казани.

- Эта мина учебная и опасности она не несет. Все необходимые мероприятия уже проведены. Мина изъята, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Казани на чердаке часовни при Адмиралтейской больнице нашли боевой снаряд.