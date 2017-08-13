Стали известны самые популярные у казанцев сотовые на Avito

Стали известны самые популярные сотовые телефоны у казанцев во втором квартале 2017 года согласно данным торговой площадки Avito.

В разрезе брендов лидером остается iPhone. Спрос на смартфоны Apple составил 57,3% от общего количества запросов контактов в подкатегории. В прошлом периоде этот показатель был равен 59,3%.

Доли Samsung и Xiaomi существенно меньше – 16,9% и 4,7% соответственно. В топ-5 востребованных марок вошли также Sony и Nokia.

Самыми дорогими товарами стали телефоны Lenovo, стоимость которых на региональном рынке составила 48,7 тыс. рублей, на втором месте iPhone – 20,2 тыс. рублей. Среди бюджетных вариантов лидируют устройства Nokia, стоимость которых составляет 3,2 тыс. рублей.