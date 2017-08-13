В России предложили взять под контроль оборот пальмового масла

Россельхознадзор может ввести контроль за перемещение пальмового масла для борьбы с фальсификацией продуктов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на внутренние документы ведомства.

Согласно документам, в ведомстве предлагают отслеживать оборот соевых бобов, пальмового масла и других компонентов пищевой продукции. Это, полагают в ведомстве, поможет снизить количество фальсификата на российском рынке.

- Целесообразно распространить требование об обеспечении прослеживаемости на иные виды пищевой продукции, которыми производится подмена одного ингредиента другим (соевый белок, пальмовое масло), и на вещества, используемые в пищевом производстве с целью изменения физико-химических свойств конечного продукта с целью обмана потребителя (влагоудерживающие добавки, технический желатин и др.), — цитирует издание текст документа.

Письмо с этим предложением было отправлено Россельхознадзором в Минсельхоз, где его передали на рассмотрение членам рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности.

В Россельхознадзоре подтвердили возможность введения подобной схемы, отметив, что она поможет сделать работу переработчиков пищевой продукции более прозрачной.

- Если завод, например, закупил мясо и соевый белок, а потом выпустил слишком большое количество колбасы, мы это увидим. Или если завод закупил небольшое количество молока, какое-то количество пальмового масла и выпускает несоразмерное количество масла сливочного, — пояснила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

В январе в правительстве было озвучено предложение ввести маркировку продуктов в зависимости от их полезности. Представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов при этом отметил, что продукты, изготовленные без пальмового масла, будут дороже, однако власти должны дать населению право выбора.