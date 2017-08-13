СМИ: Российским чиновникам разрешат получать дорогие подарки

Минпромторг РФ предложил разрешить чиновникам получать подарки дороже 3 тыс. рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП), пишет газета «Известия».

В ведомстве считают, что ограничение, согласно которому госслужащим можно дарить подарки не дороже 3 тыс. рублей, «сильно повредило» отрасли НХП. По словам представителей отрасли, из-за существующих ограничений они не могут дарить чиновникам качественные изделия и заменяют их дешевыми импортными аналогами.

Председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин отмечает, что «достойные подарки для мероприятий» могут стоить в районе 10 тыс. рублей.

- Подарки не должны быть дороже 3 тыс. рублей. Что можно купить на эти деньги? Если только матрешки. А для протокольных мероприятий федерального уровня должны быть хорошие сувениры, — добавил Дрожжин.

В 2014 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому госслужащий, получивший подарок дороже 3 тыс. рублей, обязан сдать или выкупить его по рыночной стоимости.