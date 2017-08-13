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В Казани на Волге иловые поля с отходами могут засадить ивами и тополями‍

В Казани на Волге иловые поля с отходами могут засадить ивами и тополями‍
16+
Фото: скриншот видео "Эфир24"
Таким образом будет решена проблема жителей поселков поселков Отары, Победилово и Коммуны, которые задыхаются от запаха стоков городской канализации

В Казани на Волге вблизи поселков Отары, Победилово и Коммуны иловые поля, которые образовались в результате стоков городской канализации за последние 50 лет, могут засадить ивами и тополями, об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии Андрей Егоров, директор МУП «Водоканал».

На сегодняшний день около 13 тысяч человек, проживающих в поселках, вынуждены ежедневно вдыхать неприятный запах, иногда из-за него отменяют занятия в школах. Местные жители не открывают дома окна даже в жару. Проверка экологов зафиксировала превышение загрязняющих веществ в воздухе в 2,5 раза.

По словам Егорова, в настоящее время решить проблему иловых полей можно многими способами, однако стоимость самых быстрых решений высока, учреждение сейчас проводит исследовательские работы, в ходе которых будут подобраны специальные сорта растений для посадки на иловые поля.

- Нужно ждать еще примерно год, чтобы было точное понимание, насколько там приживутся тополя. Кроме классических тополей, существуют разновидности всевозможных деревообразных растений, которые можно высаживать на иловые поля. Сейчас мы подбираем сорта ив, тополей, других посадочных материалов, которые будет можно засадить, - заявил Егоров.

При этом в 2019 году на очистных сооружениях Казани на специальном цехе планируется начать переработку образующегося на иловых полях осадка. Получаемый после обработки продукт сможет использоваться для рекультивации карьеров и в дорожном строительстве. 

- Благодаря строительству данного цеха, который будет дополнять технологический процесс очистки канализационных стоков, мы решим полувековую проблему, связанную с иловыми полями, - отметил Егоров.

Планируемый срок начала строительства цеха – 2018 год, со сроком завершения строительства в течение одного года.

Н. Вильданов, 14.08.2017, 13:14
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин14 августа 2017, 13:37
" разновидности всевозможных деревообразных растений"

о мой мозг...... %-8
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5
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Горожанин14 августа 2017, 13:38
Засадите ему кто-нибудь. B-|
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Дед14 августа 2017, 13:47
Деревья посадить-то посадят, только от запаха не спасет, это не выход из положения, нужно засыпать слоем земли и посадить деревья, вот тогда будет толк.
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Икрам14 августа 2017, 13:58
А может на иловых полях построить многоквартирные дома,чтоб не пустовали площади?
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Горожанин14 августа 2017, 14:05
В ответ на комментарий пользователя
А может на иловых полях построить многоквартирные дома,чтоб не пустовали площади?
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И переселить в них тех, кто протестовал против строительства мусоросжигательного завода! :-D
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Горожанин14 августа 2017, 14:07
" Получаемый после обработки продукт сможет использоваться для рекультивации карьеров и в дорожном строительстве. "
а сейчас разве дороги не из г@вна строят?
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2
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Горожанин14 августа 2017, 14:07
То что написано это не выход из положения, а бредовая идея.
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ооо14 августа 2017, 14:17
Столбищенских червей туда надо высадить
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