В Казани заживо в своей машине сгорел мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Казани на пожаре в гараже погиб 55-летний мужчина, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло в Авиастроительном районе сегодня ночью. На улице Пожарского у одного из частных гаражей горела кровля — там же находился автомобиль «Тойота».

- Когда на место приехали спасатели, гараж уже горел внутри, ворота были открыты, - рассказали в МЧС.

Пожарным удалось ликвидировать горение за 10 минут. Во время разборки сгоревших конструкций спасатели в салоне автомобиля обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины. Предварительно, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.