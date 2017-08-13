В Авиастроительном районе Казани с рельсов сошел трамвай

В Авиастроительном районе Казани сегодня утром с рельсов сошел трамвай, об этом сообщает Kazanfirst.ru. Инцидент произошел между вокзалом "Казань-2" и улицей Дементьева, сам трамвай направлялся в сторону Соцгорода.

Из-за схода с рельсов пассажирам как самого сошедшего трамвая, так и следовавших следом за ним других трамваев, пришлось выходить и идти пешком. В результате инцидента никто не пострадал.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и машина аварийной службы, она должна поставить вагон на рельсы.