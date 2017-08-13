В новом сезоне шоу «Голос» будет «золотой состав» наставников

В новом, шестом, сезоне в шоу "Голос" вернутся наставники времен первых сезонов - певцы Дима Билан и Леонид Агутин, композитор Александр Градский и певица Пелагея. Об этом сообщает РБК.

Изменить состав жюри решили из-за отзывов зрителей.

- Гагарина и Лепс многим зрителям не нравились, все это мы читали в наших пабликах в соцсетях, — заявил представитель в редакции программы. - Из нового состава только Баста не вызывал раздражения зрителей.

Отметим, что Билан, Градский, Пелагея и Агутин были наставниками с первого по третий сезон шоу.

Справка



"Голос" — вокальное телешоу, выходящее на "Первом канале" с 2012 года.