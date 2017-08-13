В Нижнекамске прокуратура закрыла пассажирский причал

В Нижнекамске по требованию прокуратуры был закрыт пассажирский причал, находящийся в поселке Красный Ключ, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в собственности Нижнекамска находится бетонная площадка, набережная стенка, подводная стенка длинной свыше 220 метров, которые закреплены за "Спасательным отрядом на воде «ОСВОД»".

- Однако у организации отсутствовал технический паспорт объекта, декларация о соответствии портового гидротехнического сооружения установленным требованиям безопасности, которая составляется по итогам проверки причала, проводимой аккредитованной испытательной лабораторией, - отметили в прокуратуре.

При швартовке к причалу судов в таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуация, суд принял решение запретить эксплуатацию причала до устранения нарушений.