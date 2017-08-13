Сегодня в Казани ожидается +24 градуса

Сегодня, 14 августа, в Казани максимальная температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла. Осадков не будет, сообщает Гидрометцентр РТ .
- Ветер северо-восточный, восточный умеренный, - отмечается в сообщении синоптиков.
Сегодня, 14 августа, в Казани максимальная температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла. Осадков не будет, сообщает Гидрометцентр РТ .
- Ветер северо-восточный, восточный умеренный, - отмечается в сообщении синоптиков.
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