Рустам Минниханов выложил «пляжные» фото около водопада

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил сегодня утром несколько фотографий, сделанных около водопада. Снимки появились в его соцсетях. Место, где были сделаны фото, не называется.
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил сегодня утром несколько фотографий, сделанных около водопада. Снимки появились в его соцсетях. Место, где были сделаны фото, не называется.
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