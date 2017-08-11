В Татарстане женщина проткнула себя арматурой при сборе ягод

В Тукаевском районе Татарстана неподалеку от села Бетьки 60-летняя женщина во время сбора ягод упала на торчащую из земли арматуру, стержень насквозь пробил ей мышцу бедра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился днем в пятницу, 11 августа. Женщина собирала ягоды, в какой-то момент она упала с бочки на металлический стержень, для того, чтобы вытащить штырь, понадобилась помощь спасателей.

Прибывшие сотрудники МЧС при помощи специнструмента перекусили арматуру с обеих сторон, освободили женщину и передали ее врачам.