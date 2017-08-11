Правительство России предложило ввести именные разрешения на улов для рыбаков

Правительство России внесло в Госдуму новый вариант законопроекта «О любительском рыболовстве», документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

Ранее, в 2013 году, эта инициатива была одобрена в первом чтении, с тех пор она дорабатывалась. Теперь, в новом варианте законопроекта, в частности, вводятся такие термины, как «любительское рыболовство» — «деятельность, <...> осуществляемая в целях личного потребления (или) в рекреационных целях», «именное разрешение рыболова» — документ, предоставляющий право на вылов особо ценных пород рыбы, а также суточная норма добычи рыбы.

Последняя, как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, вводится для сохранения «водных биоресурсов». Такую же цель, как отметили авторы инициативы, преследует и предусмотренное проектом ограничение на ловлю рыбы сетями — они должны быть оснащены «опознавательными знаками, на которых [должна быть] нанесена информация» о рыбаке, а также номер его именного разрешения на отлов.​

Кроме того, документ предполагает введение запрета любительской рыбалки на землях обороны и безопасности, а также на землях особо охраняемых территорий. Нельзя ловить рыбу будет и в прудах, образованных «водоподпорными сооружениями на водотоках», обводненных карьерах, на водных объектах, используемых в составе мелиоративных систем, а также на водных объектах, используемых для товарного рыболовства. При этом «свободно и бесплатно», согласно инициативе, рыбалка будет осуществляться ​на объектах общего пользования.