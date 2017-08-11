Около «Кольца» произошла массовая драка с ножами из-за сигарет

В центре Казани около ТЦ "Кольцо" на улице Петербургской произошла массовая драка с ножами из-за сигарет, которые одна компания парней не дала другой, инцидент случился в ночь на субботу, 12 августа, сообщает телеканал "Эфир".

По словам очевидца, компания довольно молодых парней подошла к компании более старших казанцев, у которых начали вымогать сигареты. В какой-то момент у одного из более старших парней сигарету выхватили из-за уха, где она у него была, после чего началась массовая драка.

В ходе драки были использованы ножи - один из них сначала появился в руках у зачинщиков драки. А затем холодное оружие заметили и у представителей другой компании.

После поножовщины обе компании разбежались. Однако были вынуждены вызвать "скорую помощь" для своих раненных товарищей. Стоит отметить, что во время драки у одного из участников пропала барсетка с деньгами.

На место драки приехали полицейские, которые разбираются в произошедшем.