Под Казанью нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны‍

В поселке Бакча-Сарай Верхнеуслонского района около дома по улице Приволжской во время земельных работ на глубине десяти сантиметров был найден ржавый артиллерийский снаряд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Инцидент произошел накануне днем.

- На место происшествия из Казани прибыли сапёры оперативного управления МВД по РТ. По результатам осмотра обнаруженного предмета было подтверждено, что обнаруженный предмет является частью артиллерийского снаряда времен гражданской войны, который будет транспортирован для утилизации, - отметили в МЧС.