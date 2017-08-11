Певица Алена Апина: я обалдела от Казани‍

Популярная певица Алена Апина заявила, что обалдела от Казани, свою фотографию, где она стоит на балконе одной из гостиниц на улице Чернышевского, она опубликовала в Instagram.

- Я обалдела от Казани! Красотища! Надо почаще приезжать, а то ходишь с открытым ртом, как за границей в 90-е, — подписала певица фото.

Отметим, на официальном сайте Апиной нет информации о концерте в Казани.

Я обалдела от Казани! Красотища! Надо почаще приезжать, а то ходишь с открытым ртом, как заграницей в 90- е#апина #казаньсуперпупер#гастроли#лето Публикация от Алёна Апина (@neapina) Авг 12 2017 в 10:28 PDT

Справка



Елена Апина (более известна как Алена Апина, род. 23 августа 1964 года, Саратов) — советская и российская эстрадная певица, композитор и поэтесса, заслуженная артистка России, экс-солистка группы «Комбинация». Наиболее известные хиты — «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым), «Грешный миг» (в дуэте с Борисом Моисеевым).