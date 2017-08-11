Наверх
Ростуризм разъяснил порядок возврата денег за путевки в Турцию
14:45, сегодня6
«Рубин» намерен расстаться с шестью легионерами
18:05, сегодня
В Казани установят бюст герою России, который погиб в Сирии
17:07, сегодня9
В Казани из-за недолива топлива задержали рейс на Кипр
16:27, сегодня7
Первый Свадебный YOUTUBE-канал запущен в Казани!
В Татарстане нашли тело мужчины, который пропал почти три месяца назад
15:32, сегодня4
СМИ: осужденному в Турции Бакиеву, который планировал сбить самолет США, грозит суд в РТ
13:49, сегодня6
В Татарстане завершили капитальный ремонт 94 из 146 школ
12:59, сегодня2
Масса или рельеф: казанские фитнес-инструкторы объясняют разницу
В Чувашии погиб водитель из Казани, влетев под грузовик на обочине
12:14, сегодня3
Замглавы исполкома Казани Кузнецов покинул свой пост
11:32, сегодня19
В Казани за взрыв на Пороховом заводе будут судить действующего и экс-начальников цеха
10:44, сегодня6
"Лебединое озеро на Черном" -  новый проект КамаСтройИнвест под стенами Казанского Кремля
Арбитражный суд Татарстана признал банкротом «КАМАЗ-Общепит»
09:51, сегодня3
Кремль не будет создавать правовую комиссию в связи с истечением срока договора с Казанью
09:01, сегодня21
Основатели оффлайн лагеря для взрослых о том, как казанцы рвут с соцсетями и гаджетами
08:01, сегодня10
Наэкономили: за неуплату налогов отвечают руководители
Сегодня в Казани будет без осадков
07:01, сегодня3
В Кировском районе Казани горел двухэтажный дом: дым был виден в нескольких районах
20:56, 11.08.20175
В Зеленодольске хотят установить ретро-автобус и корабль-кафе
18:53, 11.08.20178
Взыскать нельзя помиловать: банки блокируют счета, а руководители платят долги по налогам
Пляж в Зеленодольске, открытый в июле, не сдан в эксплуатацию и купаться на нем запрещено
17:50, 11.08.20171
Мэрия Казани обновит свой сайт за 1,2 млн рублей
17:30, 11.08.201733
В Татарстане женщина попыталась убить парализованного экс-супруга, открыв конфорку плиты
16:54, 11.08.20179
Президент Татарстана постановил повысить зарплату чиновников на 5%
16:48, 11.08.201761
В Казани Апокалипсиса арестовали до октября
16:20, 11.08.201711
Завтра в Казани ожидается +22 градуса
15:51, 11.08.2017
В Татарстане девочка пыталась покончить с собой, выполняя задание группы смерти в соцсети
15:38, 11.08.201721
СМИ: Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в Анталье
15:30, 11.08.20178
В Роспотребнадзоре запретили купаться на трех пляжах Казани
15:08, 11.08.201712
Под Казанью насмерть разбился 25-летний байкер
14:55, 11.08.201739
Политик Рыжков о договоре между Россией и РТ: "Не понимаю, чего так Кремль упирается"
14:30, 11.08.201761
УФАС по РТ намерен проверить, на какие деньги власти Казани провели Сабантуй в Париже
14:20, 11.08.201729
СМИ: в России за год цены на гречку снизились вдвое
13:26, 11.08.20175
В Турции задержали и осудили уроженца Татарстана, который хотел сбить самолет США
12:45, 11.08.201716
В Татарстане наказали директора школы, заставлявшего косить траву школьника
12:43, 11.08.201723
В Татарстане открыли придорожную мечеть с пекарней и детской площадкой
12:05, 11.08.201710
В Казани Следственный комитет возбудил дело на Апокалипсиса
11:25, 11.08.201719
На модернизацию Казанского порохового завода планируют потратить 25 млн рублей
11:25, 11.08.20177
«У нее права-то есть?». Как журналист покоряла трассу KazanRing на новом «Камазе»
10:45, 11.08.201725
ГИБДД РТ наказала водителя грузовика, ДТП с которым случайно избежал водитель автобуса
10:43, 11.08.201714
На проект ремонта казанского парка «Крылья Советов» потратят 1,6 млн рублей
10:39, 11.08.201715
В казанском поселке Борисково капитальный ремонт русско-татарской школы завершен на 90%
09:58, 11.08.201712
В Казани на Курбан-байрам определили места для забоя жертвенных животных
09:27, 11.08.201739
СМИ: в России могут начать снимать на видео техосмотр автомобилей
09:04, 11.08.201716
Нападающий Зарипов: «Зачем мне контракт с Казанью, если я не приношу пользы команде»
08:37, 11.08.20179
Из Татарстана нелегально пытались вывезти почти 2 тонны живых раков
08:15, 11.08.201723
Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов
06:16, 11.08.20171
ГИБДД: лишенный прав байкер попал в ДТП на проспекте Победы
19:10, 10.08.201736
10 заведений Казани, где можно бесплатно и почти даром получить кофе, завтрак и вино
18:01, 10.08.201712
Смерть судьи на "Казань Арене": по поручению министра прошла проверка действия врачей
17:28, 10.08.201733
Все поликлиники РТ начнут записывать на прием к врачу через инфоматы и call-центры
17:08, 10.08.201728
Завтра в Казани будет без осадков и +24 градуса
17:08, 10.08.2017
В Казани из-за всплеска фотосессий решили огородить забором заброшенные самолеты
16:53, 10.08.201724
В Казани два дома признали непригодными для проживания
16:27, 10.08.20171
Наталия Фишман: есть вещи, которые нельзя обсуждать с жителями
15:56, 10.08.201784
Казанцы назвали своих детей Весна, Сылу и Доминика
15:42, 10.08.201713
Солист Linkin Park, Цой и Курт Кобейн: под Миллениумом может появиться аллея музыкантов
15:17, 10.08.201727
Зинэтула Билялетдинов о Данисе Зарипове: пока не знаю, как будем восполнять его отсутствие
14:46, 10.08.20172
Роспотребнадзор по РТ назвал фейком данные о распространении вируса Коксаки в Татарстане
14:29, 10.08.201717
Минниханов из-за погоды поручил выплатить по 100 тысяч рублей лучшим комбайнерам
14:19, 10.08.201728
В Татарстане благотворительный фонд предложил наркоманам скидку на похороны
13:35, 10.08.201723
МВД по РТ: более 70 тыс заявлений от жителей Татарстана поступило через портал госуслуг
12:58, 10.08.20175
В июле в России снизилась стоимость минимального набора продуктов
12:40, 10.08.201719
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Казани установят бюст герою России, который погиб в Сирии

В Казани установят бюст герою России, который погиб в Сирии
16+
Фото: "Бизнес Online"
Бюст планируют установить 1 сентября

В Казани возле школы №113 установят бюст герою России Марату Ахметшину, который погиб в Сирии. Об этом сообщил главный идеолог «Аллеи Российской Славы» Михаил Сердюков.

- Мы написали письмо главе республики, что планируем установить бюст Марата Ахметшина, погибшего в Сирии в июне прошлого года. С такой просьбой обратился ко мне директор школы №113 Казани. Мы изготовили бюст и готовы преподнести его в дар. Супруга Ахметшина бюст утвердила, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Сердюкова

Бюст планируют установить 1 сентября.

Также памятник Марату Ахметшину к 30 августа установят в Лаишево в парке Победы.

Напомним, в июне прошлого года в Сирии во время боев погиб капитан-артиллерист из Казани Марат Ахметшин. 2 июня 2016 года при выполнении специального задания под Пальмирой совместно с расчетом Сирийских правительственных войск капитан Ахметшин вступил в бой с противником. В ходе боя сирийские расчеты покинули огневую позицию, а капитан Ахметшин остался у орудий. В ходе ведения боя он получил пулевое ранение в брюшную полость, от которого 3 июня 2016 года скончался в военном госпиталь. 8 июня прошлого года Марат Ахметшин был с воинскими почестями захоронен на кладбище в деревне Атабаево Лаишевского района Татарстана.

Погибшему офицеру было посмертно присвоено звание Героя России. А 30 августа прошлого года жене Ахметшина — Гузель Ахметшиной была вручена Звезда Героя РФ.

Люция Кашапова, 12.08.2017, 17:07
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин12 августа 2017, 17:29
За "родину" человек погиб...За чужую...
3
4
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2017, 17:34
Хорошая идея)
3
2
Согласны с автором?
угу12 августа 2017, 17:50
уж лучше так, чем ненужные многомиллионные уродские памятники от сомнительного архитектора
2
0
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2017, 17:57
Не наш герой
0
3
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2017, 17:57
Тле чак булгандыр дигэндэй ул икрамнарны сегэргэ жанлы азметшиннар гына житэрмэ сун дигэндэй гульзифа. Ь богатые сабы. Участковый аскаров жаудат ингельсович.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2017, 17:59
На кого это расчитано? Дети и взрослые понимают "что к чему и из за кого"
0
3
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2017, 18:12
Сложная и спорная ситуация. Оценку соответствующую можно будет только через десяток лет. Нужно время, пока рассеется пелена дыма, не совсем понятно, кто создаёт глобальные конфликты и почему погибают не сами зачинщики воин а добрые, порядочные , воспитанные люди- хорошие семьянины и отцы своих детей?Ответы на эти вопросы созреют через5-10 лет.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2017, 18:17
Погиб за авантюру Путина, спасая Асада от гнева народа.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2017, 18:26
Деньги, деньги и еще раз деньги- вот что мотивирует людей...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин12 августа 2017, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
Тле чак булгандыр дигэндэй ул икрамнарны сегэргэ жанлы азметшиннар гына житэрмэ сун дигэндэй гульзифа. Ь богатые сабы. Участковый аскаров жаудат ингельсович.
Развернуть
Ты что, идиот а ?
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru