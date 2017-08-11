В Казани установят бюст герою России, который погиб в Сирии

Бюст планируют установить 1 сентября

В Казани возле школы №113 установят бюст герою России Марату Ахметшину, который погиб в Сирии. Об этом сообщил главный идеолог «Аллеи Российской Славы» Михаил Сердюков.

- Мы написали письмо главе республики, что планируем установить бюст Марата Ахметшина, погибшего в Сирии в июне прошлого года. С такой просьбой обратился ко мне директор школы №113 Казани. Мы изготовили бюст и готовы преподнести его в дар. Супруга Ахметшина бюст утвердила, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Сердюкова

Бюст планируют установить 1 сентября.

Также памятник Марату Ахметшину к 30 августа установят в Лаишево в парке Победы.

Напомним, в июне прошлого года в Сирии во время боев погиб капитан-артиллерист из Казани Марат Ахметшин. 2 июня 2016 года при выполнении специального задания под Пальмирой совместно с расчетом Сирийских правительственных войск капитан Ахметшин вступил в бой с противником. В ходе боя сирийские расчеты покинули огневую позицию, а капитан Ахметшин остался у орудий. В ходе ведения боя он получил пулевое ранение в брюшную полость, от которого 3 июня 2016 года скончался в военном госпиталь. 8 июня прошлого года Марат Ахметшин был с воинскими почестями захоронен на кладбище в деревне Атабаево Лаишевского района Татарстана.

Погибшему офицеру было посмертно присвоено звание Героя России. А 30 августа прошлого года жене Ахметшина — Гузель Ахметшиной была вручена Звезда Героя РФ.