В ведомстве отмечают, что турист имеет право на расторжение либо изменение договора о реализации туристического продукта

Ростуризм разъяснил порядок возврата денег за путевки в Турцию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечают в ведомстве, турист имеет право на расторжение либо изменение договора о реализации туристического продукта.

- Если турист решит расторгнуть договор, то ему необходимо обратиться к туроператору или к турагенту. Туристу, который расторг договор до начала путешествия, полностью возвращается стоимость путевки. А если после начала путешествия, то часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что если туристу отказываются возвращать деньги, то он вправе обратиться в суд.

- В случае отказа туроператора в добровольном порядке удовлетворить требования туриста, при удовлетворении судом заявленных требований, суд взыскивает с туроператора за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, - добавили в Ростуризме.

Напомним, ранее Роспотребнадзор признал небезопасными для российских туристов условия в южных провинциях Турции, в частности в регионе залива Анталья. В районе залива находятся такие турецкие курорты, как Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде, Белек. Этим летом появилась информация о вспышке вируса Коксаки в Турции. Однако власти страны эту информацию опровергают.

При этом, Роспотребнадзор по РТ назвал фейком данные о распространении вируса Коксаки в Татарстане. Сейчас ведомство открыло горячую линию для оценки эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турции.