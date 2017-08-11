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В Татарстане завершили капитальный ремонт 94 из 146 школ

В Татарстане завершили капитальный ремонт 94 из 146 школ
16+
Фото: "Вечерняя Казань"
Все строительно-монтажные работы в образовательных учреждениях необходимо завершить уже к 20 августа

В Татарстане завершили капитальный ремонт 94 из 146 предусмотренных программой школ. Об этом сегодня в ходе совещания с участием президента РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

В свою очередь глава республики подчеркнул, что все строительно-монтажные работы в образовательных учреждениях необходимо завершить уже к 20 августа.

- Президент Татарстана поручил Министерству образования и науки РТ совместно с Минстроем РТ усилить контроль за работой строительных подрядных организаций, - передает пресс-служба президента РТ.

Также в программу капитального ремонта создаваемых ресурсных центров (колледжей) в этом году вошли 10 образовательных учреждений. На 10 августа работы ведутся на 9 объектах. Один объект сдан уже в Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в этом году откроются еще две новые школы -гимназия №180 на 1124 места и школа №181.

180-я гимназия будет полилингвальной и многопрофильной, в ней будет два бассейна, столовая на 460 мест. Дети смогут обучаться в татарских и русских классах, а также иностранных. Будет техническое и IT-направления. Кроме того, начинается строительство школы в ЖК «Светлая долина» на 800 мест. Также идет строительство школы на 1224 места в ЖК «Салават Купере».

 

Люция Кашапова, 12.08.2017, 12:59
Тэги: Образование
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