Замглавы исполкома Казани Кузнецов покинул свой пост

Заместитель главы исполкома Казани Иван Кузнецов покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии города Владимир Казанцев.
В настоящее время исполняющим обязанности замруководителя исполкома Казани назначен Артур Валиахметов, который занимает пост председателя комитета экономического развития.
Напомним, 7 июня по подозрению в получении взятки был задержан заместитель главы исполкома столицы РТ Иван Кузнецов. Предварительно, сумма взятки - 600 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело, но прокуратура впоследствии приостановила уголовное преследование в отношении Кузнецова.
Кстати
Иван Кузнецов родился 8 апреля 1983 года в Нижнекамске. Окончил Казанский государственный университет (2005 г.), Московскую школу менеджмента "Сколково" (2010 г.). В 2006 г. - ведущий специалист отдела обеспечения мероприятий Управления делами Аппарата исполнительного комитета г.Казани. В 2006 - 2008 гг. - начальник Управления секретариата Главы муниципального образования г.Казани. В 2008 - 2010 гг. - помощник Главы муниципального образования г.Казани. В 2010 - 2013 гг. - советник Главы муниципального образования г.Казани. С октября 2013 г. – заместитель руководителя исполкома Казани. Женат, воспитывает двоих детей.