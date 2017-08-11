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Замглавы исполкома Казани Кузнецов покинул свой пост

Замглавы исполкома Казани Кузнецов покинул свой пост
16+
Фото: metshin.ru
Исполняющим обязанности замруководителя исполкома Казани назначен Артур Валиахметов, который занимает пост председателя комитета экономического развития

Заместитель главы исполкома Казани Иван Кузнецов покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии города Владимир Казанцев.

В настоящее время исполняющим обязанности замруководителя исполкома Казани назначен Артур Валиахметов, который занимает пост председателя комитета экономического развития.

Напомним, 7 июня по подозрению в получении взятки был задержан заместитель главы исполкома столицы РТ Иван Кузнецов. Предварительно, сумма взятки - 600 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело, но прокуратура впоследствии приостановила уголовное преследование в отношении Кузнецова.

Кстати

Иван Кузнецов родился 8 апреля 1983 года в Нижнекамске. Окончил Казанский государственный университет (2005 г.), Московскую школу менеджмента "Сколково" (2010 г.). В 2006 г. - ведущий специалист отдела обеспечения мероприятий Управления делами Аппарата исполнительного комитета г.Казани. В 2006 - 2008 гг. - начальник Управления секретариата Главы муниципального образования г.Казани. В 2008 - 2010 гг. - помощник Главы муниципального образования  г.Казани. В 2010 - 2013 гг. - советник Главы муниципального образования г.Казани. С октября 2013 г. – заместитель руководителя исполкома Казани. Женат, воспитывает двоих детей.

 

Люция Кашапова, 12.08.2017, 11:32
Тэги: Казанцы
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