В Казани за взрыв на Пороховом заводе будут судить действующего и экс-начальников цеха

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о взрыве на Пороховом заводе в Казани, который произошел 21 декабря прошлого года. В результате ЧП погибла 26-летняя работница завода, еще две пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 33-летний начальник цеха и 59-летняя экс-начальница участка цеха обвиняются в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в прокуратуре.

Следствие полагает, что обвиняемые нарушили должностные инструкции, не обеспечили технически правильную эксплуатацию оборудования цеха, а также не доложили руководству, что здание эксплуатируется с нарушением.

- В результате заводу был причинен ущерб на общую сумму более 11,6 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признание, - добавили в ведомстве.

Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Казани.

Напомним, пожар произошел в цехе №40, где хранилась готовая продукция. Сообщение о взрыве и последующем пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 12:04, а через несколько минут на месте пожара уже появились первые пожарные рассчеты из ближайшей "заводской" пожарной части.