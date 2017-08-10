В Зеленодольске хотят установить ретро-автобус и корабль-кафе

Городской музей планирует таким образом привлечь туристов

Ко дню города городской музей приготовил несколько сюрпризов для горожан. Так, например, появится выставка «Ностальгия по СССР», где будет представлена часть квартиры обычного советского гражданина.

Тем, кто интересуется своими корнями и хочет составить генеалогическое древо, будет интересна экспозиция с метрическими книгами Зеленодольского района начиная с 1900 года.

На деловом понедельнике у мэра работники музея озвучили свои идеи по привлечению зеленодольцев и туристов.

Так, например, на площади перед музеем предложили поставить городской автобус, в котором разместить интерактивный музей. Вместо окон - экраны переменной прозрачности, благодаря которым можно будет создать эффект поездки по городу.

Возле самого автобуса хотят разместить сенсорный киоск, который поможет туристам отыскать все достопримечательности Зеленодольска.

Самое необычное предложение поступило в адрес руководства завода имени Горького.

- Наверняка в гавани завода Горького может находиться корабль, который передан заводу на хранение, - рассказала директор Музейного объединения Зеленодольского района Сабина Устинова. - Почему бы не поднять его в черту города и не установить в сквере за музеем? Ведь стоят у нас танки, пушки, вертолеты в парке Победы. А почему не корабль?

Тем более, что площадь позволяет, да и само судно можно оборудовать под детское кафе или сувенирную лавку.