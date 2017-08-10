Мэрия Казани обновит свой сайт за 1,2 млн рублей

Мэрия Казани заплатит 1,2 млн рублей за разработку новой версии своего официального портала kzn.ru, такие данные содержатся в тендере, победителем которого стало ООО «Семантика».

Компания-победитель тендера, которая была единственным участником торгов, займется разработкой и внедрением программного обеспечения, переносом данных с текущей и старой версий портала на новую, а также обучением персонала работе с обновленным сайтом.

Меню портала будет содержать такие блоки, как «О Казани», «Власть», «Документы», «Пресс-центр», «Обращения» и «Контакты». Каждый блок будет разбит на подразделы.

Запустить обновленную версию портала планируют до 20 октября.