В Татарстане женщина попыталась убить парализованного экс-супруга, открыв конфорку плиты

В Высокогорском районе будут судить 43-летнюю женщину, которая попыталась в мае этого года отравить парализованного бывшего мужа, открыв конфорку газовой плиты. Об этомсообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Инцидент случился 7 мая, пьяная женщина решила убить мужа, исценировав это как несчастный случай.

- Женщина открыла кран подачи бытового газа конфорки кухонной варочной плиты. Когда квартира начала заполняться бытовым газом, потерпевший, почувствовав запах, попросил бывшую супругу выключить газовую плиту, на что последняя со словами угрозы убийством покинула квартиру, - сообщили в прокуратуре.

Мужчина на руках дополз до входной двери и, взяв клюшку, начал ею стучать и звать на помощь. На шум пришла соседка, благодаря которой инвалид остался жив.

В отношении женщины возбудили дело по статье "покушение на убийство", сейчас она арестована, уголовное дело направлено в суд.