В Татарстане девочка пыталась покончить с собой, выполняя задание группы смерти в соцсети

В Альметьевске 15-летняя школьница пыталась покончить с собой, выполняя задание группы смерти «Вконтакте» под названием «Синий кит». Об этом сообщает kznlive.ru.

Сообщается, что неделю назад девочка вступила в так называемую группу смерти и получила задние от администраторов. А уже через несколько дней она на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии, на которых видно, как школьница нанесла себе травмы.

- К счастью, раны оказались не смертельными. Родители, когда заметили их сразу обратились в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

10 августа Следственным отделом по городу Альметьевск было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».