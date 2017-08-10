СМИ: в России за год цены на гречку снизились вдвое

В России на начало августа цены производителей на гречку упали на 51,9% относительно тех же дат прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

Согласно этим данным, на 3 августа цена производителей на гречку в среднем составляла 15,2 тыс. рублей за тонну. Дешевле всего крупа стоит в Уральском федеральном округе (12,5 тыс. рублей), дороже всего — в Центральном федеральном округе (17,9 тыс. рублей).

В министерстве отмечают, что снижение цен вызвано «насыщенностью рынка продукцией отечественного производства», связанной с высоким урожаем гречихи.

Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин спрогнозировал, что за снижением цен у производителей последует розничное снижение цен. Однако оно не будет пропорциональным из-за наценок оптового и розничного звеньев.