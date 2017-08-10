В Татарстане наказали директора школы, заставлявшего косить траву школьника

В Кукморе прокуратура наказала директора средней школы №4 Азата Хасанова, который на территории школы заставлял 12-летнего ученика косить траву бензокосой, об этом сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства.

- По инструкции лица, не достигшие 18 лет, не могут быть допущены к использованию данного инструмента, - подчеркнули в прокуратуре.

Также весной руководство школы привлекло на работу 30 несовершеннолетних, при этом трудовые договоры не содержали сведений об условиях труда и его оплаты, а также о режиме работы. Ученики не были ознакомлены с приказами о приеме на работу и последующем увольнении по истечении срока трудового договора.

По данным фактам директора школы оштрафовали на 25 тысяч рублей.