В Татарстане открыли придорожную мечеть с пекарней и детской площадкой

В Лаишевском районе РТ в деревне Большие Кабаны накануне открылась мечеть "Хава", строительство которой началось три года назад, любопытно, что рядом с мечетью находится пекарня и детская площадка. В торжественном открытии принимал участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Общая площадь комплекса мечети — 26 000 кв. метров, площадь мечети 100 кв. м, молельный зал вмещает в себя 150 человек, на цокольном этаже расположился класс медресе на 100 человек. На втором этаже мечети вдоль боковых стен зала расположена антресоль, являющаяся женской половиной, — там планируется проводить и женские уроки по исламу.

Возле мечети расположилась парковка, детская спортплощадка и трехэтажный вакуфный объект, где расположена пекарня. Отмечается, что участие в строительстве принимали жители района разных национальностей, а полумесяц на купол мечети установили православный русский и мусульманин-татарин.