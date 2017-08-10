На модернизацию Казанского порохового завода планируют потратить 25 млн рублей

Средства будут выделены из федерального бюджета

25 млн рублей планируют потратить на подготовку рабочей документации по техническому перевооружению производства и повышению безопасности Казанского порохового завода, передает ТАСС.

Отмечается, что документацию разработает проектный институт Союзхимпромпроект КНИТУ, средства будут выделены из федерального бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Согласно данным Ростехнадзора, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

Отметим, что начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.