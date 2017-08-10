На проект ремонта казанского парка «Крылья Советов» потратят 1,6 млн рублей

На проект капитального ремонта казанского парка «Крылья Советов» и прилегающую территорию ДК им. Ленина планируют потратить 1,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно техническому заданию, планируется обновить бюсты и фигуры входной арки, озеленить прилегающую территорию, отремонтировать тротуары и дорожки, а также установить видеонаблюдение.

Кроме того, в парке появится открытая веранда для общественно-культурных событий.

Напомним, 16 сентября прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов открыл парк «Крылья Советов» в Казани. Проект реконструкции парка был разработан командой ОАО «Гипронииавиапром», согласован главным архитектором города Татьяной Прокофьевой и помощником президента Наталией Фишман. В качестве главы попечительского совета обновленного парка был выбран генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Вадим Лигай, который больше всего вложил в реконструкцию парка.

Отметим, что проект реконструкции парка изначально предусматривал воссоздание парка советского периода, передающего культурные коды и атмосферу той эпохи.