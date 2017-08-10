В казанском поселке Борисково капитальный ремонт русско-татарской школы завершен на 90%

В казанском поселке Борисково завершается капитальный ремонт русско-татарской школы №97. В настоящий момент работы завершены на 90%. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.
Накануне ход капитального ремонта проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.
- К сегодняшнему дню в школе утеплили кровельное покрытие, заменили окна, двери, переложили некоторые простенки, - сообщила директор школы Альфия Абдурашитова.
Однако в школе остается ряд нерешенных вопросов. Так, необходимо дополнительное финансирование на перенос теплового узла, внутреннюю отделку коридоров, ремонт спортивного зала, кровли.
Напомним, текущем году капитальный ремонт проводится в 8 детских садах (9 зданий) и 12 школах (13 зданий) Казани. Общий процент выполнения по детским садам составляет более 83%, по школам – порядка 90%.