Из Татарстана нелегально пытались вывезти почти 2 тонны живых раков

Из Татарстана в Ростовскую область нелегально пытались вывезти почти 2 тонны живых раков. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии кабмина РТ.

Сообщается, что 9 августа сотрудники полиции остановили автомобиль около остановки «Автостанция» в сторону Нижнекамска, в котором нашли почти 2 тонны живых раков. Как оказалось, мужчина перевозил их без необходимых сопровождающих документов.

- На водителя был составлен протокол по ст.10.8,ч.2.КоАП РФ, - говорится в сообщении.

Отметим, что за нарушение по данной статье предусматривают штраф от 3 до 5 тыс рублей для граждан, от 30 до 40 тыс рублей — для должностных лиц, от 300 до 500 тыс рублей — для юридических лиц.